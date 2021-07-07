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Hayırseverlerin kurduğu ASPİLSAN, 40 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor

07.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASPİLSAN kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlar ve ürettiği enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin, lityum batarya ihtiyacının yurt dışından karşılanmasının önüne geçip bölgesinde küresel aktör olmasını sağladı - ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy: - "Hayırseverler Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yaptılar. Almanya'da kendileri çalışarak teknoloji transferi yaparak bu tesisi kurdular"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de hayırseverlerin bağışlarıyla 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji, sonrasında Almanya'da teknoloji transferi için çalışan bağışçılarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere Türkiye'nin her kesiminin enerji alanında uzun ömürlü batarya ihtiyacını 40 yıldır karşılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ASPİLSAN'ın temelleri, Kayserili vatandaşların yaptığı bağışlarla 21 Mayıs 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.

Aradan geçen 40 yılda savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda gelişme sağlayarak, ürün çeşidini 300'ün üzerine çıkarttı. Firma, sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait akü üretebilir duruma geldi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, firmanın Türkiye için önemli ve stratejik ürünler ürettiğini belirterek, "O dönemde Kayserili iş adamları ve hayırseverler şirketin tüm maliyetini karşıladı. Hayırseverler Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yaptılar. Almanya'da kendileri çalışarak, teknoloji transferi yaparak bu tesisi kurdular." ifadelerini kullandı.

Şirketin, ASELSAN'ın ürettiği telsizlerin pillerinin yerlileştirilmesinde önemli rol oynadığını anlatan Özsoy, gelişen teknoloji ile bir dönüşüm yaşandığını, pillerden batarya ve zamanla akıllı bataryalar üretildiğini dile getirdi.

Özsoy, Türkiye'nin batarya ve pil ihtiyacını karşıladıklarına dikkati çekerek, yapılan yatırımlar ve milli güç ile 300'den fazla batarya ile uçak, gemi ve raylı sistemlerin aküsünün de üretildiğini kaydetti.

Yeni kurulacak lityum-iyon pil fabrikasının enerji depolama alanında önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Özsoy, "Tesis, inşaatın son aşamasında. Makine, ekipman ve üretimi sürüyor. Önümüzdeki yılın başından itibaren deneme üretimine başlayacağız. Daha sonra da lityum-iyon pil üretimine başlayacağız. Bu da Avrupa'da ilk olacak. Bu bölgede tek lityum iyon pil üreten tesisi kuruyoruz. Hem teknolojik hem de yatırım anlamında ASPİLSAN tarafından gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Özsoy, üretilen pillerin dünya ile rekabet edeceğini, yurt dışındaki firmaların tedarikçisi olacaklarını da bildirdi.

Yerlilik ve millilik vurgusu yapan Özsoy, sadece üretimle değil, teknolojik yatırım ve mühendis altyapısı ile de bilgi ve becerilerin geliştirildiğini dile getirdi.

- Güneş ve rüzgardan elde edilen enerji de depolanacak

Üretilen enerji depolama sistemleri ile Türkiye'nin enerji yönetimi için önemli bir değer taşıyacağını belirten Özsoy, "Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının depolama olmadan sürdürülebilirliği mümkün değil. Biz bunların prototiplerini ürettik ve önümüzdeki dönemde özellikle savunma tarafında güneşten, rüzgardan elde edilen enerjinin depolanması anlamında ürünlerimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

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