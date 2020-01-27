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Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

NBA HABERLERİ  | 27.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Spor dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.

Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti.

NBA'in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı. Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Gianna helikopter kazası kobe bryant

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