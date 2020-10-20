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Hayranları üzgün... Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nereli? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı!

20.10.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Hayranları üzgün... Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nereli? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı!

Rahatsızlığından dolayı gündem olan ünlü sanatçı Hakan Taşıyan sevenlerini üzdü. Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir araştıran hayranları, ünlü sanatçının durumunu merak ediyor. Peki Hakan Taşıyan kimdir? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı...

Arabesk müziğinin duayeni Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Twitter üzerinden yapılan paylaşımla sanatçının durumunu öğrenen hayranları, Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir merak ediyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Son günlerde rahatsızlığından dolayı gündem olan Hakan Taşıyan'ın hayatı merak konusu oldu. Hakan Taşıyan nereli, kaç yaşında? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı...

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncu Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur. Çocukluk yıllarında bağlamaya ilgi gösteren Hakan Taşıyan, babasıyla birlikte düğünlerde bağlama çalmaya başladı. Askere gittiğinde de durmadı müziğe olan ilgisini asker arkadaşlarıyla da paylaşınca ünü komutanlara kadar gitti. Komutanlarının da desteği ile askerliği bitirdikten sonra ilk kasetini çıkardı.

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"MÜSLÜM GÜRSES'İ TAKLİT EDİYORSUN"

Hakan Taşıyan'ın ilk kaseti oldukça ilginç bir şekilde çıktı. İlk kasetini çıkarmak için önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına görüşmeye gitti fakat o yapımcılar, Hakan Taşıyan'ın Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşündükleri için kendisine ilgi göstermedi. Bu durum karşısında üzülen sanatçı umudunu kaybetmedi ve rotasını Ankara'ya çevirdi. Ankara'da Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

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İkinci kaseti " Sensiz İki Gün" 1997 yılında çıktı ve Hakan Taşıyan'ın en iyi albümlerden birisi olarak raflarda yerini aldı. Bu albüm sonrasında milyonlarca hayranı oldu ve konserleri dolup taştı.

Daha sonra "Gözün Sevem" isimli albümünü çıkarttı. Hakan Taşıyan çıkarttığı her albümde dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı.

OYUNCULUĞU

İlk olarak 1998 yılında "Hesabım Bitmedi" isimli dizide rol alan Hakan Taşıyan'ın oyunculuğu çok beğenildi. Taşıyan bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 yılında ise "Güz Gülleri" isimli dizide Kemal karakteri ile baş rol oynadı. Bu dizide oynarken birçok usta oyuncuyla aynı kadroda yer aldı.

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HAKAN TAŞIYAN ALBÜMLERİ

1996 Hesabım Bitmedi
1997 Sensiz İki Gün
1998 Gözün Sevem
1999 A Canım Kıymetini Bilemedim
2000 Güz Gülleri
2002 Mor Hicranlar
2003 Hakan Taşıyan
2004 Türkülerle
2005 Mutluluk Yağmuru
2006 Ya Sen Ya Hiç
2012 Gitme Gülüm
2018 Sessiz Sedasız Dönüş
2019 Ben Küskünüm Feleğe
2020 Aramadın

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HAKAN TAŞIYAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

1998 Hesabım Bitmedi

2001 Güz Gülleri

2015 Kardeş payı Hakan Taşıyan (Konuk Oyuncu)

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