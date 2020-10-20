Hayranları üzgün... Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nereli? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı!

Arabesk müziğinin duayeni Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Twitter üzerinden yapılan paylaşımla sanatçının durumunu öğrenen hayranları, Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir merak ediyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Son günlerde rahatsızlığından dolayı gündem olan Hakan Taşıyan'ın hayatı merak konusu oldu. Hakan Taşıyan nereli, kaç yaşında? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı...

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncu Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur. Çocukluk yıllarında bağlamaya ilgi gösteren Hakan Taşıyan, babasıyla birlikte düğünlerde bağlama çalmaya başladı. Askere gittiğinde de durmadı müziğe olan ilgisini asker arkadaşlarıyla da paylaşınca ünü komutanlara kadar gitti. Komutanlarının da desteği ile askerliği bitirdikten sonra ilk kasetini çıkardı.

"MÜSLÜM GÜRSES'İ TAKLİT EDİYORSUN"

Hakan Taşıyan'ın ilk kaseti oldukça ilginç bir şekilde çıktı. İlk kasetini çıkarmak için önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına görüşmeye gitti fakat o yapımcılar, Hakan Taşıyan'ın Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşündükleri için kendisine ilgi göstermedi. Bu durum karşısında üzülen sanatçı umudunu kaybetmedi ve rotasını Ankara'ya çevirdi. Ankara'da Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.