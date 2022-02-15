Hayrat İnsani Yardım Derneği Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlere gıda dağıttı

İSTANBUL (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, Etiyopya'da kuraklıktan etkilenen yüzlerce aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Derneğin Etiyopya Koordinatörü Kadir Darıcık, AA muhabirine, kuraklığın yaşandığı Oromiya eyaletinin Bale bölgesinde 500 aileye gıda paketlerinin dağıtıldığını söyledi.

Ülkenin Asella bölgesinde 2 bin kişinin faydalanacağı temiz su projesi başlattıklarını kaydeden Darıcık, ayrıca "Dünya Kur'an Okuyor" projesi kapsamında 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Dünya Gıda Programı (WFP), Kenya, Somali ve Etiyopya'da bu yılın ilk çeyreğinde 13 milyon kişinin şiddetli kuraklıkla mücadele etmek zorunda kalacağını duyurmuştu.

