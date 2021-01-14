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HAYTAP İl Temsilcisi Tekinbaş’tan Başkan Özcan’a teşekkür

14.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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HAYTAP İl Temsilcisi Tekinbaş’tan Başkan Özcan’a teşekkür

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın İl Temsilcisi Şenay Tekinbaş Nazilli Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür ederek makamında ziyarette bulundu.Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın İl Temsilcisi Şenay Tekinbaş, beraberinde Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Kent Konseyi Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, ve Nazilli Hayvanseverler Dernek Başkan Yardımcısı Sevgi Ateş ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.Sokak hayvanları konusunda Nazilli Belediyesi’nin büyük bir titizlik gösterdiğine dikkat çeken Tekinbaş, “Hayvan Hakları Federasyonu adına başkanımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın İl Temsilcisi Şenay Tekinbaş Nazilli Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür ederek makamında ziyarette bulundu.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın İl Temsilcisi Şenay Tekinbaş, beraberinde Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Kent Konseyi Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, ve Nazilli Hayvanseverler Dernek Başkan Yardımcısı Sevgi Ateş ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Sokak hayvanları konusunda Nazilli Belediyesi’nin büyük bir titizlik gösterdiğine dikkat çeken Tekinbaş, “Hayvan Hakları Federasyonu adına başkanımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir kentin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri sokak hayvanları konusundaki tutumudur. Bu nedenle Nazilli’de gerçekleştirilen çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.
Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özcan, “Kent Konseyimiz ve gönüllü kuruluşlarımız ile birlikte el ele yaptığımız çalışmalarımız pandemi süresince de devam etmiştir. Bizler, Nazilli Belediyesi olarak can dostlarımız için yürütülen her türlü projeye destek vermeye hazırız” ifadelerine yer verdi.

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