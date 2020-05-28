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HAYTAP’tan Büyükşehir Belediyesine teşekkür

MUĞLA HABERLERİ  | 28.05.2020 18:09 | Son Güncelleme

HAYTAP Genel Başkanı Av.

HAYTAP Genel Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, Korona virüs salgınının yaşattığı olumsuz durum nedeniyle beslenme imkanı azalan can dostların imdadına yetişerek park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakan Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Kovid-19 salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin bulmakta zorlanan sevimli can dostları Muğla Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmıyor.
Bu kapsamda Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Genel Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, Kovid-19 salgınının yaşattığı olumsuz durum nedeniyle beslenme imkânları azalan sevimli can dostların imdadına yetişerek park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakan Muğla Büyükşehir Belediyesine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Şenpolat, “Büyükşehir Belediyesini duyarlılığından dolayı kutluyorum”
Hayvan Hakları Federasyonu Genel Başkanı (HAYTAP) Genel Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, Kovid-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasını engelleyen Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek “Kovid-19 salgını dolayısıyla işletmeler kapanınca sokak hayvanları ciddi anlamda açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu süreçte Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesini bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. HAYTAP olarak Büyükşehir Belediyesine 2 ton mama desteği verdik. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mamaları daha kolay bir biçimde sokak hayvanlarına ulaştırdı" dedi.
Kovid-19 salgını nedeniyle sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmalarını ve önlemlerini arttırdıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, HAYTAP’a Büyükşehir Belediyesine verdikleri 2 ton mama desteği için de teşekkür etti. Başkan Gürün, “Kovid-19 virüsüne karşı yoğun çalışmalarımız sırasında hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımızı da içinde bulunduğumuz bu zor süreçte unutmuyoruz. Biliyorsunuz alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafeler kapalı, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da sokağa çıkması sınırlandırıldı. Bu nedenle esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen ve sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız da bize emanet. Hayvan dostu gönüllüler ile birlikte sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız için günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonun yoğun olduğu noktalara mama ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen esnafımız ve vatandaşlarımız endişelenmesin. Siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet” dedi.

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