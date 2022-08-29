YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Hayvan korkusunu hediye köpekle yendi, ömrünü sahipsiz can dostlara adadı

Hayvan korkusunu hediye köpekle yendi, ömrünü sahipsiz can dostlara adadı

29.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da hayvan fobisini 27 yıl önce arkadaşının hediye ettiği köpek sayesinde yenen Sevgi Ekmekçiler, yıllardır kentin cadde ve sokaklarında gezerek, sahipsiz hayvanların beslenmesi, tedavisi, bakımı ve sahiplendirilmesi için mücadele yürütüyor - HAYTAP kurucu üyesi, Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler: - "Hayvanlara gönül gözüyle bakmak gerekir. Yağmurda, çamurda, karda, arabam buzda kaya kaya o hayvanları aç bırakmamak için canımı hiçe saydım"

DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARIK - Diyarbakır'da, sahipsiz hayvanların beslenmesi, tedavisi, bakımı ve sahiplendirilmesi için mücadele eden hayvansever Sevgi Ekmekçiler, 27 yılda binlerce hayvanın yaşamına "sevgi" ile dokundu.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) memur Ekmekçiler, hayvan fobisini 27 yıl önce arkadaşının hediye ettiği köpek sayesinde yenmeyi başardı.

O günden sonra yaşamını sevgiyle bağlandığı sahipsiz hayvanların bakımına adayan Ekmekçiler, yıllardır kentin cadde ve sokaklarında gezerek, sahipsiz hayvanlara besin desteği sunuyor, hasta ve yaralı olanların tedavisini yaptırıyor, kedi, köpek ve eşekleri sahiplendirip yuva ortamına kavuşmaları için mücadele yürütüyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) kurucu üyesi olan aynı zamanda Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanlığını yapan Ekmekçiler, hayvan sevgisiyle değişen yaşamını AA muhabirine anlattı.

Ekmekçiler daha önce hayvanlardan çok korktuğunu, kedi dahi gördüğünde ayaklarını toplayarak oturduğunu belirterek, "1995 yılında bir arkadaşım bana bir köpek hediye etti. O köpek bize geldikten sonra bütün hayatım değişti. O hayvan benim evladım gibi oldu. Bütün hayvanları birer canlı olarak görmeye başladım. Mücadelem de öyle başladı." dedi.

- "Hayvanlara gönül gözüyle bakmak gerekir"

Her yerde sahipsiz hayvanlar olduğunu anlatan Ekmekçiler, hayvanların beslenmesi ve tedavisiyle ilgilenmenin güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Ekmekçiler, bazı hayvanların kötü muameleye maruz kaldığına işaret ederek, şöyle dedi:

"İnsanlar sırtını dönüyor, ne yazık ki tekme atıp hayvanları yaralıyorlar. Bunu da hiç vicdanları sızlamadan yapıyorlar. Hayvanlara gönül gözüyle bakmak gerekir. Yağmurda, çamurda, karda, arabam buzda kaya kaya o hayvanları aç bırakmamak için canımı hiçe saydım."

- "Bir damla su için muslukların ağzını yalıyorlar"

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da sahipsiz hayvanların içme suyu konusunda ciddi sorun yaşadığına dikkati çeken Ekmekçiler, bu sıcaklardan insanlar gibi hayvanların da çok etkilendiğini belirtti.

Ekmekçiler, "Bir damla su için gidip muslukların ağzını yalıyorlar, bir damla su bulamıyorlar. Diyarbakır'da yazın su bulmak o kadar zor ki onun için herkesin kapısının önüne bir kap su koyması lazım. Bırakılan kapları da lütfen atmasınlar." ifadelerini kullandı.

27 yılda yüzlerce cins hayvanı sahiplendirdiğini, binlerce hayvana sevgi eli uzattığını anlatan Ekmekçiler, hayvanlara desteğini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

- "Sevgi ablamız sayesinde hayvansever oldum"

Sur ilçesinde esnaf Kadir Özyıldız da Sevgi Ekmekçiler sayesinde sahipsiz hayvanlarla ilgilenmeye başladığını belirtti.

Özyıldız, "Sevgi ablamızı 5-6 yıldır tanıyorum, ablamız sayesinde hayvansever oldum. O bize mama, yiyecek getiriyor, biz de hayvanlara veriyoruz. Hayvanların gözüne bakınca onları artık bir hayvan olarak değil bir canlı olarak görüyorum." diye konuştu.

Tarihi Zinciriye Medresesi Yardım Eli Derneği üyesi Muharrem Gür ise Sevgi Ekmekçiler'in desteğiyle sahipsiz hayvanlara baktığını ifade etti.

Gür, hayvanlar için mama ve yemek başta olmak üzere her konuda Ekmekçiler'den destek gördüklerini anlatarak, "Sevgi hanım sadece burada değil, Diyarbakır'ın genelindeki kedilere, köpeklere yardım konusunda kendisini adamış biri." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyorDiyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybettiKütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti
Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıAmasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kedi köpek

Diyarbakır Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:41
Öğle
12:25
İkindi
16:04
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Çarşamba

Orman Eczanesi
Yenisehir
Murat Eczanesi
Yenisehir
Emek Eczanesi
Baglar
Latifoğlu Alipınar Eczanesi
Baglar
Ekin Gül Eczanesi
Baglar
Selamet Eczanesi
Kayapinar
Şirinevler Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.