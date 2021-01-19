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Hayvan otlatırken 3 kitap yazan öğrenci destek bekliyor

19.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Hayvan otlatırken 3 kitap yazan öğrenci destek bekliyor

Muğla’nın Kavaklıdere İlçesinde yaşayan ve iki odalı evde 6 kişi kaldıklarını söyleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Öztürk, Akdora, Üftade ve Sükutu Aşk isimli 3 roman yazdı.

Muğla’nın Kavaklıdere İlçesinde yaşayan ve iki odalı evde 6 kişi kaldıklarını söyleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Öztürk, Akdora, Üftade ve Sükutu Aşk isimli 3 roman yazdı. İlk kitabını 14 yaşında telefonu olmadığı için eliyle yazdığını belirten Öztürk, hayvan otlatırken 3 kitap kaleme aldığını, kitaplarının basılması için desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Akdora, Üftade ve Sükutu Aşk isimli 3 roman yazan Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hatice Öztürk, "3 yaşındayken çok fazla hayal kurardım. Rehberlik öğretmenimle görüşmelerim sonucu kitap yazmaya karar verdim. 14 yaşında ilk kitabım olan kadına şiddet ve aşk konulu Akdora’yı kaleme aldım. Telefonum olmadığı için yaklaşık 150 sayfalık kitabımı elimle yazdım. Ardından babam bana ikinci el bir telefon aldı. İkinci kitabım yaklaşık 190 sayfa olan Üftade’yi telefonumla yazdım. Son kitabım Sükutu Aşk’ı ise 2020 yılında kaleme aldım" dedi.
"Yazmaya küsmedim"
Öztürk, "Maddi imkansızlıklar nedeniyle kitaplarımı bastıramadım. Bu konuda Kavaklıdere Belediyesi ve Muğla milletvekilimizden yardım istedim. Beni arayacaklarını söylediler. Fakat hiç dönen olmadı. Ama ben yazmaya hiç küsmedim. Umudumu da hiç kaybetmedim" diye ifade etti.
"Kitaplarımı hayvan otlatırken yazdım"
Hatice Öztürk, "Pandemi nedeniyle uzun süredir okula gitmiyoruz. Daha önceden de okul çıkışı hayvanları otlatırken kitaplarımı yazdım. Kitaplarımın basılması için desteğe ihtiyacım var. Dedemlerin evinde iki odalı evde 6 kişi yaşıyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen yazmaktan hiç vazgeçmedim. Tek isteğim kitaplarımın basılması" dedi.

Hayvan otlatırken 3 kitap yazan öğrenci destek bekliyor

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