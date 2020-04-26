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Hayvanat bahçesinin bakıcıları koronavirüse rağmen işlerinin başında

KONYA HABERLERİ  | 26.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 aydır ziyaretçiye kapalı olan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin bakıcıları, hayvanların bakımını hiç aksatmadı - Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Fatih Altay: - "Bu zor günlerde dahi ailelerimizden daha fazla zamanı hayvanlarımızla geçiriyoruz. Her biri bizim bir evladımız gibi" - Hayvan bakıcısı Ali Balkı: - "Hayvanlar, 1,5 aydır sadece bizleri görüyor. Sabah 07.30'da burada mesaimiz başlıyor akşama kadar devam ediyoruz. Hayvanlarımızın yemlerini sularını temin edip temizlik yapıyoruz"

ABDULLAH COŞKUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen Konya’daki hayvanat bahçesinin bakıcıları, sabahın ilk saatlerinden akşama kadar mesailerine devam ediyor.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki 600'e yakın hayvanın bakımını 10 bakıcı üstleniyor.

Hayvanat bahçesi yaklaşık 45 gündür kapalı olmasına rağmen hayvanların bakımları aksatılmadan devam ediyor. Aslan ve kaplanlar piyasadan tedarik edilen etlerle beslenirken diğer hayvanların yemleri özel hazırlanıyor.

Bakıcılar, koronavirüse karşı eldiven ve maskelerini takarak önlemlerini aldıktan sonra hayvanlara yemlerini dağıtıyor. Bakıcılar, el arabalarına koydukları etleri kaplan, aslan ve puma gibi yırtıcıların kafeslerine taşıyor.

- Annesini kaybeden maymuna bakıcıdan şefkat eli

"Paşa" adı verilen, annesini kaybetmiş 2 aylık maymunun bütün ihtiyaçlarını üstlenen bakıcılar, veteriner gözetiminde, beslenmesinden uykusuna kadar ona eşlik ediyor. Şefkat gösterip onunla yakından ilgilenen bakıcısı, Paşa'yı elleriyle besliyor.

Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Fatih Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu zor günlerde dahi ailelerimizden daha fazla zamanı hayvanlarımızla geçiriyoruz. Her biri bizim bir evladımız gibi. Onların bakımı her şeyden önce geliyor. Ziyaretçi sayısı azalınca hayvanların stresinin de azaldığını fark ettik. İlk kez hayvanat bahçeleri bu kadar uzun süre kapalı kaldı." dedi.

- "Bizleri görünce seviniyorlar"

Yaklaşık 10 yıldır hayvanat bahçesinde çalışan bakıcı Ali Balkı da bu süreçte hayvanlarla aralarındaki bağların daha da kuvvetlendiğini ifade ederek, ''Bizleri görünce seviniyorlar. Hayvanlar, 1,5 aydır sadece bizleri görüyor. Sabah 07.30’da burada mesaimiz başlıyor akşama kadar devam ediyoruz. Hayvanlarımızın yemlerini sularını temin edip temizlik yapıyoruz." diye konuştu.

Vahşi hayvanlarının bakımıyla ilgilenen Şaban Topçu ise hayvanlara nasıl davranılmasının bilinmesinin önemine işaret ederek aslan, kaplan ve pumaların bakımının dikkat gerektirdiğini ifade etti.

İşini severek yaptığını anlatan Topçu, "Bu zor günlerde sokağa çıkma yasağı da varken biz her zamanki gibi burada hayvanlarımızla bilikteyiz. Artık sadece bizi görüyorlar. Bu da aramızdaki bağı güçlendirdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvanat Bahçesi Konya koronavirüs

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Karatay
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
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