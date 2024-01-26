Hayvanat bahçesinin rengarenk papağanları kış aylarında da yaz koşullarında yaşıyor

Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren, Anadolu'nun en büyüklerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 153 türde 1600'e yakın hayvan barınıyor.

Afrika, Amerika ve Avustralya kıtalarına özgü, rengarenk tüylerinin yanı sıra gagalarıyla dikkati çeken papağanlar, hayvanat bahçesinin en fazla ilgi gören sakinleri arasında yer alıyor.

Yazlık ve kışlık bölümlerde görevlilerce özenle bakılan papağanlar için alttan ısıtma sistemi bulunan kuş evinde, özel nem ve sıcaklık cihazlarıyla tropikal iklim ortamı oluşturuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Kaan Erkekoğlu, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde tukan, rozella, macaw, cüce, minyatür kumru, kakadu, zebra ispinozu gibi farklı türde irili ufaklı onlarca papağan bulunduğunu söyledi.

Erkekoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı olarak öncelikle tropikal kuşlar olmak üzere hayvanat bahçesinde bulunan tüm canlılar için uygun şartları sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

EK GIDA VE VİTAMİN VERİLİYOR

Kış aylarında tropikal kuşların bulunduğu bölüme daha çok özen gösterdiklerinin altını çizen Erkekoğlu,"Kuş evimizde 8 türden 60 papağanımız mevcut. Papağanların uyum sağlayabilmesi için ısıtma sistemi ve gerekli nem cihazları kullanıyoruz. Bunların dışında özel ışıklarla gün ışığı almalarını sağlıyoruz. Gerekli iklim şartlarının yanı sıra kış aylarında beslenmelerine de önem veriyoruz. Ek gıda ve vitaminlerle kış aylarını en az zararla atlatmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

