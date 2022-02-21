Hayvanları için biriktirdikleri otları karlı zirvelerden kızakla indiriyorlar

YILMAZ KAZANDIOĞLU/EMRE ILIKAN - Çetin kış şartlarının yaşandığı Van'ın kırsal mahallelerinde yaşayan besiciler, hayvanlarının besin ihtiyacını yüksek kesimlerden kızaklarla getirdikleri otlarla karşılıyorlar.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi geçtiği mahallelerde besiciler, karların üzerine serdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.

Gürpınar ilçesine 80 kilometre mesafedeki Akdoğu Mahallesi'nde yaşayan besiciler de yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri ve zorlu arazi koşulları nedeniyle mahallelerine getiremedikleri otları kışın kızakların yardımıyla karla kaplı yamaçlardan taşıyorlar.

Sırtladıkları kızaklarla otların bulunduğu bölgeye yürüyen besiciler burada bir süre dinlendikten sonra ot balyalarını kızaklara yükleyerek zorlu bir inişe geçiyor.

Çığ tehlikesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan besiciler, bir saatlik tehlikeli yolculuğun ardından ot yığınlarını hayvanların bulunduğu düzlük alana indirmeyi başarıyor.

- "Mahallede yoğun olarak küçükbaş hayvancılık yapılıyor"

Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten, AA muhabirine, Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 650 bin hayvanın bulunduğu Gürpınar'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığını belirten Ayten, şunları kaydetti:

"10 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip Akdoğu Mahallesi, Çatak ilçesi ile Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçe sınırında bulunuyor. Mahallede yoğun olarak küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Besiciler yazın yüksek yamaçlarda 'biçenek' dediğimiz otları topluyor. Traktörün ya da diğer tarım ekipmanlarının arazi şartlarından dolayı giremediği noktalarda otlar biriktiriliyor. Besiciler kar yağdıktan sonra eğlenceye dönüştürdükleri kızaklarla otları hayvanların bulunduğu ahırların önüne kadar getiriyor."

- "Çığ tehlikesinden dolayı bazen çıkamıyoruz"

Besicilerden İrfan Gülmez de kış boyunca türlü zorluklara rağmen hayvanlara özenle baktıklarını söyledi.

Hayvanlarının yiyecek ihtiyacını, yazın biriktirdikleri dağların zirvesinden kızaklarla getirdikleri otlarla karşıladıklarını anlatan Gülmez, "Kar yağdıktan sonra otları kızakla köye getiriyoruz. Otları kızaklarla indirmek daha kolay oluyor. Kızakları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Günde 3 defa dağa çıkıp ot getiriyoruz. Hava karlı olduğu zaman çok zorlanıyoruz. Çığ tehlikesinden dolayı bazen çıkamıyoruz."

Bilal Teker de bölgede kışın çok zor geçtiğini dile getirerek, "Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Koyunlar dışında herhangi bir gelirimiz yok. O yüzden hayvanlarımıza sürekli bakmak zorundayız." diye konuştu.

