Hayvanları Koruma Günü'nde tüfekle vurulan köpek barınakta tedaviye alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta tüfekle vurulan köpek, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kimliği belirsiz kişi, yanına çağırdığı köpeği tüfekle boyun ve göğsünden yaralayıp kaçtı.

Yaralı köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi ekiplerince hayvan ambulansıyla Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla merkeze gelen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de köpeğin durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ayhan, olayla ilgili görüntüleri sosyal medyada izlediğini, sorumluların yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

- Sokak hayvanları için hazırlanan proje tanıtıldı

Gün dolayısıyla, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde düzenlenen programda da konuşan Ayhan, "Bizim 'bir canlıyı öldürmek kainatı öldürmektir' anlayışında olmamız gerekir. Belediyemizin, diğer hayvan hakları dernekleriyle çalışarak böyle modern bir ortamı kentimize kazandırması takdire şayandır." diye konuştu.