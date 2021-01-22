Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Bozkurt’a teşekkür etti

Kdz Ereğli Ballıca Köyü’ndeki besi çiftliğinde hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi Ali Aydın, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’a teşekkür etti.

Cumartesi gününden itibaren yoğun kar yağışı sonrası Ballıca Köyü’ndeki besi çiftliğine ulaşamayan Ali Aydın’ın çiftlikteki hayvanları dün gece telef olmaktan kurtarıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’un devreye girmesiyle çiftlik yolu gece saat 03’de Köy Hizmetleri’ne bağlı iş makinesiyle açıldı. Çiftci Ali Aydın, İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’a teşekkür ederek şunları söyledi;

“Ballıca Köyü’nde tarım işiyle uğraşıyorum. Besi çiftliğim var. 4 gündür 1 metreyi aşan kar nedeniyle küçük ve büyükbaş hayvanlarımızı besleyemedik, ısınma ihtiyaçlarını gideremedik. Sağ olsun Ak Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt devreye girdi, yolumuz açıldı. Geldiğimizde sadece bir kuzumuz telef olmuş. Buna da şükür. Kar afetinden etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum.”

