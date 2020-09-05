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Hazal Filiz Küçükköse’den ayrılık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün çıktığı alış veriş turunda objektiflere yansıdı. Küçükköse, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Alp Güler ile ayrıldıklarını duyurdu.

Hazal Filiz Küçükköse’den ayrılık açıklaması

Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Alp Güler ile 2 yıllık ilişkisini noktalayan güzel oyuncu, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

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“DOSTÇA AYRILDIK”

Küçükköse “Alp ile dostça ayrıldık, bir yerlerde karşılaşırsak selam veririm” diye konuştu. Şu an için henüz anlaşmış olduğu bir projenin de olmadığını dile getiren Küçükköse, “İçime sinen bir proje olması lazım. Şimdilik gelen teklifleri değerlendirme aşamasındayım” dedi.

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