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Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı

22.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranda olmayan Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı

Son dönemde giydiği kıyafetleriyle dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse'den göğüs dekolteli pozlar geldi.

Siyahlar içinde olan Küçükköse'nin derin göğüs dekolteli pozları ise olay oldu. Genç oyuncunun bu tercihi hayranlarından tam not aldı.

hazal filiz (4)

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçen haftalarda Dubai’de 33. yaş gününü kutlamıştı. Özellikle “Kara Sevda” dizisinin ardından yurtdışında geniş bir hayran kitlesi oluşan Hazal Filiz Küçükköse, Dubai’de dizi görüşmesi yaptığını geçtiğimiz gün açıklamıştı.

hazal filiz (3)

Son olarak işletmeci Alp Güler’le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu, kalbinin boş olduğunu söylemişti.


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Hazal Filiz Küçükköse
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