Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı

Son dönemde giydiği kıyafetleriyle dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse'den göğüs dekolteli pozlar geldi.

Siyahlar içinde olan Küçükköse'nin derin göğüs dekolteli pozları ise olay oldu. Genç oyuncunun bu tercihi hayranlarından tam not aldı.

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçen haftalarda Dubai’de 33. yaş gününü kutlamıştı. Özellikle “Kara Sevda” dizisinin ardından yurtdışında geniş bir hayran kitlesi oluşan Hazal Filiz Küçükköse, Dubai’de dizi görüşmesi yaptığını geçtiğimiz gün açıklamıştı.

Son olarak işletmeci Alp Güler’le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu, kalbinin boş olduğunu söylemişti.



