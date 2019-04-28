Mynet Trend

Hazal Kaya'dan İstanbul Havalimanı isyanı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 28.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bir etkinlik için Amerika'ya giden oyuncu Hazal Kaya, Türkiye'ye geldiğinde yeni açılan İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Kaya'nın İstanbul Havalimanı hakkında yaptığı olumsuz yorumlar sosyal medyada olay oldu.

Hazal Kaya'dan İstanbul Havalimanı isyanı

ABD'nin New York kentinde bu yıl 18.si düzenlenen Tribeca Film Festivaline Türk yapımı 'Nuh Tepesi' ekibi de katıldı. 6 Şubat'ta uzun zamandır aşk yaşadığı Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, filmde başrol oynayan eşini yalnız bırakmamak için Amerika'ya gitti.

Dönüş yolunda açılışı yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nı kullanan Hazal Kaya, Instagram hesabından havalimanı hakkında yorumlarını paylaştı

İSYAN ETTİ

İstanbul Havalimanı'ndan memnun kalmayan Hazal Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından şu sözlerle sitem etti: "Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası. İçeride buna dair hiçbir bilgilendirme yok. Önüne ticari olmayan bir araç gelecekse ancak otoparktan ulaşım var ve otoparka girdiğiniz anda ücret ödemeniz gerekiyor.

oyuncu-hazal-kaya-nin-istanbul-havalimani-11993798_841_m

"ÜSTLERE ULAŞMAK VE GÖRÜŞMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Alanda bilgi vermek ve yardım etmek üzere çok tatlı genç arkadaşlarımız var ama elbette yapabilecekleri sınırlı, üstlerine ulaşmak, görüşme mümkün değil. Müşteri hizmetlerine şikayetlerinizi iletmek isterseniz de yoğunluktan ulaşmanız mümkün değil. Şaşırmadım ilk defa kullandım bu havaalanını gerçekten şahane deneyim!"

oyuncu-hazal-kaya-nin-istanbul-havalimani-11993798_2074_m

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Kalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştıKalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştı
Şimdi ekranların en güzel yüzü! Bir de eski halini görünŞimdi ekranların en güzel yüzü! Bir de eski halini görün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazal kaya İstanbul havalimanı
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bu kadarına da pes! Özel yazılım bile geliştirmiş!

Bu kadarına da pes! Özel yazılım bile geliştirmiş!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Statta porno film çektiler

Statta porno film çektiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cimer yazsın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı kalçasına emsculpt yaptırdı

Kalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştı

Şimdi ekranların en güzel yüzü! Bir de eski halini görün

Şimdi ekranların en güzel yüzü! Bir de eski halini görün

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Okan Bayülgen yeni programı Uykusuzlar Kulübü ile ekranlara dönüyor!

Ekranlara dönüyor! Yeni programını duyurdu

David Beckham 2020’deki görüntüsünü paylaştı

Yakışıklı futbolcunun bu hali olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.