Hazal Kaya: Dizi oyuncularını hep küçümsediler

2019'da oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, oyunculuk sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLAHİ ADALET"

'Nasıl Olunur?' adlı programda konuşan Kaya, dizi oyuncularının küçümsendiğini ama projelerin yurt dışına satılmasıyla farklı bir algının oluştuğunu ifade etti.

'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu' ve 'Bizim Hikaye' gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, yıllar sonra ilgi görmelerini 'ilahi adalet' olarak yorumladığını belirtti.

"AĞIR SALDIRIYA MARUZ KALDIK"

30 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca 'Dizi oyuncusu' diye aşağılanıp, hiçbir beklenti olmadan yaşadık. 'Zaten sizden ne olur?' ve 'Güzelsiniz diye oradasınız' gibi yaklaşımlar vardı. Bu da bana hep acayip geliyordu. Bir sınıflılık hali var. 'Onlar tiyatrocu, onlar bağımsız sinemacılar, siz de dizi oyuncususunuz' diye. Yıllar sonra dizilerin dünyaya satılıp, bizim değere binmemiz benim için ilahi adalettir. Çünkü sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı. Kendimizi hiç kimseye beğendiremediğimiz bir on yıl vardır."



