MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya: Dizi oyuncularını hep küçümsediler

Hazal Kaya: Dizi oyuncularını hep küçümsediler

15.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hazal Kaya: Dizi oyuncularını hep küçümsediler

Hazal Kaya, Türk yapımlarının dünyaya satılmasının ardından dizi oyuncularının hak ettiği değeri gördüğünü ifade etti.

2019'da oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, oyunculuk sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLAHİ ADALET"

'Nasıl Olunur?' adlı programda konuşan Kaya, dizi oyuncularının küçümsendiğini ama projelerin yurt dışına satılmasıyla farklı bir algının oluştuğunu ifade etti.

'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu' ve 'Bizim Hikaye' gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, yıllar sonra ilgi görmelerini 'ilahi adalet' olarak yorumladığını belirtti.

"AĞIR SALDIRIYA MARUZ KALDIK"

30 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca 'Dizi oyuncusu' diye aşağılanıp, hiçbir beklenti olmadan yaşadık. 'Zaten sizden ne olur?' ve 'Güzelsiniz diye oradasınız' gibi yaklaşımlar vardı. Bu da bana hep acayip geliyordu. Bir sınıflılık hali var. 'Onlar tiyatrocu, onlar bağımsız sinemacılar, siz de dizi oyuncususunuz' diye. Yıllar sonra dizilerin dünyaya satılıp, bizim değere binmemiz benim için ilahi adalettir. Çünkü sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı. Kendimizi hiç kimseye beğendiremediğimiz bir on yıl vardır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Flaş Kırmızı Oda kararıFlaş Kırmızı Oda kararı
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya arkadaş bu bizimkilerde kendilerini oyuncu zannediyorlar ya söyleyecek birşey bulamıyorum yaptıkları kimin eli kimin cebinde belli olmayan diziler çekiyorlar bunuda bir marifet zannediyorlar:)

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Diğer Haberler

90'ların ünlü ismi 'Kanki Orçun' yoğun bakımda! 'Durumu çok kritik'

90'ların ünlü ismi yoğun bakımda! 'Durumu çok kritik'

Nihat Sırdar kimdir? Nihat Sırdar nereli ve kaç yaşında?

Nihat Sırdar kimdir?

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan 'miras' açıklaması

Cem Karaca'nın eşinden miras açıklamadı! 'Mezarını ben açtırmadım'

Ece Erken: Ergenlikti saçmaladım!

Ece Erken: Ergenlikti saçmaladım!

Erkan Petekkaya'nın flaş Kırmızı Oda kararı

Flaş Kırmızı Oda kararı

Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor Birleşme Partisine kim gelecek?

Survivor Birleşme Partisi ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.