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Hazal Kaya ile Ali Atay dünya evine girdi! İşte ilk görüntüler

okan.akin okan.akin
ÜNLÜLER  | 06.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Kaya ile beş yıldır beraber olduğu meslektaşı Ali Atay ile bir otelde gerçekleşen ve birçok ünlü ismin katıldığı törenle dünya evine girdi.

Geçtiğimiz günlerde kına gecesi düzenleyen Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğünü Fairmont Quasar Otel'de gerçekleşti. Yılın düğününe ünlüler akın etti.

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KINA GECESİNİ BASMIŞTI

Hazal Kaya'nın yakın arkadaşlarının katıldığı geceye nişanlısı Ali Atay da baskın yaptı. Karşılıklı göbek atan çiftin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede birçok ünlü isim vardı. Hazal Kaya, geceye Tuvanam imzalı bir kıyafetle başladı. Kına gecesine, başta Songül Öden olmak üzere, Nur Fettahoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimler de katıldı.

Kaynak: Enmagazin

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay hazal kaya

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