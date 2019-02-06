Hazal Kaya ile Ali Atay dünya evine girdi! İşte ilk görüntüler

Geçtiğimiz günlerde kına gecesi düzenleyen Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğünü Fairmont Quasar Otel'de gerçekleşti. Yılın düğününe ünlüler akın etti.
KINA GECESİNİ BASMIŞTI
Hazal Kaya'nın yakın arkadaşlarının katıldığı geceye nişanlısı Ali Atay da baskın yaptı. Karşılıklı göbek atan çiftin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede birçok ünlü isim vardı. Hazal Kaya, geceye Tuvanam imzalı bir kıyafetle başladı. Kına gecesine, başta Songül Öden olmak üzere, Nur Fettahoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimler de katıldı.
Kaynak: Enmagazin
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