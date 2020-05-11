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  4. Hazal Kaya oğlunu Ali Atay'a benzetenlere kendi fotoğrafıyla yanıt verdi

Hazal Kaya oğlunu Ali Atay'a benzetenlere kendi fotoğrafıyla yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 16:05 | Son Güncelleme

Oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösteren Hazal Kaya, takipçilerinin "Babasının kopyası" şeklinde yorumlarına esprili bir dille yanıt verdi.

Hazal Kaya oğlunu Ali Atay'a benzetenlere kendi fotoğrafıyla yanıt verdi

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi bulunan Hazal Kaya, gelen yorumların ardından esprili bir paylaşımda bulundu.

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Kendi fotoğrafını yayınlayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

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'Fiko babasına benziyor' diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor. Elimde kanıtlar var ama şimdi şey etmeyeyim. Sakin kalayım, neyse!


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