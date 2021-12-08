Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Hamile mi?

Geçtiğimiz günlerde minik oğulları Fikret Ali'nin 2. yaş gününü kutlayan oyuncu çift Ali Atay ve Hazal Kaya'dan bomba bir haber geldi.
Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu öne sürüldü.
Ali Atay'ın, "Çok mutluyum lan" tweeti sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma eşi Hazal Kaya'nın kalp emojisi koyması dikkat çekti.
Hazal Kaya'nın yakın çevrsine yaptığı açıklamada, "Hamile değilim" dediği öğrenildi.
SnobMagazin'de yer alan habere göre, önceki gün Etiler'de görüntülenen Ali Atay, Leyla İle Mecnun dizisinin üçüncü sezonu için kolları sıvadıklarını açıklamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum