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Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Hamile mi?

08.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Ünlü çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Hamile mi?

Geçtiğimiz günlerde minik oğulları Fikret Ali'nin 2. yaş gününü kutlayan oyuncu çift Ali Atay ve Hazal Kaya'dan bomba bir haber geldi.

Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu öne sürüldü.

Ali Atay'ın, "Çok mutluyum lan" tweeti sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma eşi Hazal Kaya'nın kalp emojisi koyması dikkat çekti.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Hazal Kaya'nın yakın çevrsine yaptığı açıklamada, "Hamile değilim" dediği öğrenildi.

SnobMagazin'de yer alan habere göre, önceki gün Etiler'de görüntülenen Ali Atay, Leyla İle Mecnun dizisinin üçüncü sezonu için kolları sıvadıklarını açıklamıştı.

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Ali Atay Hazal Kaya
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