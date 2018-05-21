MAGAZİN

Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir ile dalga geçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, rol arkadaşı Murat Cemcir'in Cannes'da poz verirken Bennu Yıldırımlar'ı geriye itmesini çektikleri video ile ti'ye aldı

Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir ile dalga geçti!

Murat Cemcir'in Cannes Film Festivali'nde poz verirken ısrarla Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçme çabasını oyuncu arkadaşları Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol'a eğlence çıkardı.

Murat Cemcir'in fotoğraflarda öne geçme çabası sosyal medyada gündem yaratınca Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol da rahat durmadı ve konuyla alakalı eğlenceli bir video çekti. Videoda birbirinin önüne geçmeye çalışan ikilinin bu halleri ise herkesi güldürdü.

Doğu Demirkol'un ısrarla Hazar Ergüçlü'nün önünde geçerek "Kadın haddini bil, öne ben geçeceğim" demesi güzel oyuncuyu kahkahaya boğdu.

ISRARLA ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Ahlat Ağacı filmiyle Cannes'a giden Murat Cemcir, Nuri Bilge Ceylan, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar ve Doğu Demirkol, kırmızı halıya aile pozu verdi.

Bennu Yıldırımlar ile Murat Cemcir'in yan yana verdiği pozda Cemcir'in koluyla Yıldırımlar'ı geri itmesi magazin gündemine büyük etki yaratarak birçok kişi tarafından da eleştirilmişti.

PARTNERKırmızı halının yıldızlarıKırmızı halının yıldızları
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!
Gizem Karaca'dan karşı hamle! Gizem Karaca'dan karşı hamle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü Murat Cemcir doğu demirkol Bennu Yıldırımlar

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar

Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar

Hülya Avşar'dan samimi itiraf

Hülya Avşar'dan samimi itiraf

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Gizem Karaca'dan karşı hamle!

Gizem Karaca'dan karşı hamle!

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.