YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Hazar Gölü mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor

Hazar Gölü mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Hazar Gölü mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki Hazar Gölü, mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı'na sunulan ve kabul edilen "Hazar Gölü Mikroplastik Kirliliğinin Belirlenmesi" projesi kapsamında arazi çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enstitü Müdürü Özkan Özbay, proje sonucunda su, sediment, balık numunelerinde toplam mikroplastik miktarı ve plastik türlerinin belirleneceğini bildirdi.

Çalışmanın gölün geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Mikroplastikler, katkı malzemesi içermeleri, toksik kirleticileri absorblayabilmeleri, canlılar tarafından besin zannedilerek yutulabilmeleri, atık su arıtma tesislerinde tamamıyla giderilememeleri, atmosferde ve su kaynaklarında kolayca taşınmaları ve doğada zor yok olmaları gibi özelliklerinden dolayı çevre ile sağlık açısından büyük tehlike arz etmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Elazığ Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:01
Sabah
04:51
Öğle
12:28
İkindi
16:22
Akşam
19:55
Yatsı
21:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Dilşad Eczanesi
Merkez
İlkbahar Eczanesi
Merkez
Kovancılar Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 18 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 18 kişi tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali Kaldırım, şehitliği ziyaret etti güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Vali Kaldırım, şehitliği ziyaret etti güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.