Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 20,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 600 milyon lira tahsil edildi.
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