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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü

20.08.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı bildirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen söz konusu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Elitaş ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo arasında güçlü iş birliğini teyiden bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler görüşülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Elitaş'ın, Ukrayna ve Rusya ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilere sahip olunduğunun altını çizdiği aktarılarak, devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda ise Türkiye'nin konumunun değişmediğini ancak herhangi bir kurum veya kişi tarafından yaptırımların delinmesine de izin verilmeyeceğini teyit ettiği kaydedildi.

Açıklama da ayrıca görüşme kapsamında, bölgenin, barış, huzur ve istikrarını sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde savaşın sonlandırılması hususunda Türkiye'nin en yoğun gayreti harcadığı vurgulandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı

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