Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Uşak'ta iş dünyasıyla buluştu:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz." dedi Bakan Berat Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Uşak İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Türk milletinin tarihte olduğu gibi yeniden bir destan yazdığını ifade eden Albayrak, "Sınırımızın hemen dibinde 8 yılı aşan bir süreç... Devam eden zulme karşı ülke olarak hep doğru tarafta olduk. Hep hakkı ve adaleti savunduk. Masum çocuklara kimyasal silahlar, bombalar atılırken, nefessiz bırakıldığında tüm dünya susarken sesini yükselten sadece Türkiye oldu. Ailelerinden, yavrularından tüm bu manada koparılan babalar işkencelerle insanlık dışı yöntemlerle katledilirken yine ses çıkaran tek biz olduk." diye konuştu.

Bakan Albayrak, şanlı bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Ancak dışarıyı bir tarafa koyuyoruz. Peki 'içimizden birilerine ne oluyor' diye sormak lazım. Muhalefetin PYD-PKK terör örgütü söylemciliğine ve savunuculuğuna soyunduklarına şahit olduk. 34 Mehmetçiğimizin şehit olduğu akşam adam çıkıyor televizyona 'Esed Türk askerini koruyor' diyor. Bunu diyecek kadar bir insan alçalabilir mi?" Türkiye'nin cephe, siyaset ve diplomasinin yanında son 2 yıldır ekonomide de çok yoğun bir mücadele ortaya koyduğunu hatırlatan Albayrak, birilerinin ülkeyi zayıflatıp güçsüz bırakmayı amaçladığını ancak bunda başarılı olamadıklarını aktardı. - "Kimseye el açmadık" Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye'nin battığına, IMF ile anlaştığına dair söylemlerin olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti: "Biz kimseye el açmadık. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz... Türkiye 2019 yılında bu üçünün de aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği bir yılı geride bıraktı."

Albayrak, büyüme rakamlarının sevindirici olduğunu dile getirerek, bir taraftan enflasyonu düşürürken diğer taraftan da kurdaki dalgalanmanın önüne geçtiklerini belirtti. Üretiminin devamlılığını sağlamak için destek paketlerini devreye aldıklarını diğer taraftan da cari açıkla mücadele ettiklerini ifade eden Albayrak, bunu yaparken finansal sistemin kırılganlıklarından kurtulduklarının ve 2020'ye çok güçlü girdiklerinin altını çizdi. İlk çeyrek beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz." dedi. - "İhracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz" Türkiye ekonomisinin olumlu değiştiğini vurgulayan Albayrak, bu sürecin aktif olarak devam ettiğini kaydetti. Türkiye'nin büyüme modelinin katma değerli ihracata ve istihdama dayalı olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: