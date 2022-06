Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, A Para Sohbet toplantısında konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 2021 yılında salgının etkilerini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 154,2 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini belirterek, "2022 yılında da enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." dedi.

Bakan Nebati, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen A Para Sohbetleri Programı'ndaki konuşmasında, son 20 yılda Türkiye'de yakalanan güçlü ve istikrarlı büyümeyle birlikte birçok ilin mevcut potansiyelini geliştirerek atılım yapma fırsatı yakaladığını belirtti.

Kültürel zenginliği, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla Gaziantep'in, bu süreci en iyi değerlendiren illerden biri olmayı başardığını ifade eden Nebati, Gaziantep'in Türkiye’nin toplam gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payını yüzde 2 seviyesine çıkardığını aktardı.

Nebati, Gaziantep'in 2002 yılındaki 619,5 milyon dolarlık ihracatını tam 17 kat artırarak 2022 yılı nisan ayında yıllıklandırılmış olarak 10,8 milyar dolara yükselttiğini bildirdi.

Gaziantep'in neredeyse ayda 1 milyar dolar ihracat yapan bir şehir haline geldiğine dikkati çeken Nebati, şöyle devam etti:

"Bu performansıyla ilimiz, 2021 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 5’inci il olma başarısını göstererek, bir kez daha bölgesinin lokomotif ili olduğunu kanıtladı. Daha da önemlisi Gaziantep, dış ticaret fazlası vererek cari açığın sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlıyor. 2002 yılında şehrimiz dış ticaret açığı veriyorken, nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bizim birçok Gaziantep'e ihtiyacımız var. Başarının kodlarını alın ve uygulayın. Böylece Gaziantep, İzmir ve Bursa’nın ardından en yüksek dış ticaret fazlası veren 3’üncü ilimiz oldu. Gaziantep’in kalkınmasına katkı sağlamak için devlet olarak işletmeleri birçok mekanizmayla destekliyoruz."

2021 yılında başta halı, kilim ve tekstil sektörlerine yatırım yapmak isteyen girişimcilere sağladıkları 474 teşvik belgesiyle 13,8 milyar lira sabit yatırım yapılarak yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanmasını desteklediklerini anımsatan Nebati, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından da esnaf ve sanatkara, üreticilere milyarlarca liralık Hazine destekli kredi imkanı sunduklarını aktardı.

- "İlave istihdam 5 milyon kişiyi aştı"

Bakan Nebati, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 büyüyerek güçlü performansını devam ettirdiğini söyledi.

Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısının 3,9 puan ve net dış talebin katkısının 3,5 puan olduğuna dikkati çeken Nebati, "Tam bir dengede gidiyoruz. Böylece, 2021 yılı ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdik. İhracatımız mayıs ayında yıllıklandırılmış olarak 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. İhracat Ana Planında 2023 yılı için belirlenen hedefi çok şükür şimdiden yakaladık." diye konuştu.

Nebati, Türkiye ekonomisinde kat edilen mesafelerin iş gücü piyasasına da olumlu yansıyarak hem istihdamın hem de iş gücü verimliliğinin artmasını sağladığını söyledi. Böylece toplam istihdamın nisan ayı itibarıyla 30,4 milyon kişiye ulaştığını ifade eden Nebati, şöyle devam etti:

"Pandeminin derinden hissedildiği 2020 yılı nisan ayına göre oluşturduğumuz ilave istihdam 5 milyon kişiyi aşmış durumda. Böylece pandemi öncesi döneme göre OECD ülkeleri arasında istihdamını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Tablo net ve ortada: Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve en önemlisi istihdam oluşturuyor. Küresel ekonomideki zorlukların önemli ölçüde arttığı bu dönemde elde ettiğimiz başarılarda kuşkusuz kamu maliyesi ve bankacılık sektörümüzdeki güçlü görünüm, ülkemizin düşük borçluluk seviyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız makro politika seti etkili oldu.

İktidarlarımız boyunca mali alanda sürdürdüğümüz disiplini kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi geçtiğimiz mayıs ayında 149,2 milyar lira fazla verdi. Özellikle bütçe gelirlerimizdeki olumlu performansımızın bir sonucu olarak ocak-mayıs dönemi nakit fazlası 82,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Sosyal medyada 'kamu maliyesi bozulmuştur' şeklinde yazanları telin etmekten yorulduk. Küresel ölçekte yaşanan çalkalanmalara rağmen, ekonomimizdeki tüm bu başarı ve kazanımlar ortadayken, bir kısım çevreler ne yazık ki ülkemiz özelinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar. Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 11. sıraya yükselttiğimiz Türkiye ekonomisinin başarısını konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgelemeye çalışıyorlar. Hatta kalkıp Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Türkiye liberal bir ekonomi olup, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam etmektedir."

- "TL tasarruf sahiplerine cazip getiriler sunduk"

Nureddin Nebati, 2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren salgın ve bu yılın başlarında patlak veren Ukrayna’daki savaşın, başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının küresel ölçekte artmasına ve tedarik süreçlerinde aksamalara neden olduğunu söyledi.

Bu durum tüm dünyada enflasyonu önemli ölçüde artırırken, gelişmiş ülkelerde dahi enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığına dikkati çeken Nebati, "Bugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. Bu yükseliş doğal olarak ülkemize de yansıyor. Küresel çalkalanmaların ülke ekonomimize bir yansıması olan enflasyon sorunuyla mücadele bugün bizim birinci önceliğimizdir. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız ve kazanacağız." dedi.

Nebati, şimdiye kadar hayata geçirdikleri vergi indirimleri, teşvikler, sübvansiyonlar ve diğer tedbirlere ek olarak bazı ilave adımları da uygulamaya aldıklarını belirtti.

Bu adımlarla hem TL tasarruf sahiplerine cazip getiriler sunduklarını hem de tüketici kredilerinin aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını engellediklerini ifade eden Nebati, Gelire Endeksli Senetler (GES) hakkında şunları kaydetti:

"Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup, bankalarımız aracılıyla 15 Haziran’dan itibaren talep toplanmaya başlanacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Haziran ayında yapılacak ihraçta yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacaktır. Üç ayda bir ödenecek kupon getirileri için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşlarımızın gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacaktır. Bununla birlikte, GES'lere konu kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılarına ilave getiri de sunabilecektir. Ayrıca, fiyat istikrarını desteklemek ve kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidilmiştir. Kredilerin selektif bir şekilde üretim ve ihracatta kullanılmasında politikalarımızda herhangi bir değişim yoktur."

- "Karamsar senaryolar yaymaya çalışanlara da sakın ha prim vermeyin"

Bakan Nebati, tüketici kredilerinde dar gelirli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Nitekim 50 bin TL’ye kadar olan tüketici kredilerinde vade sınırlamasında azaltmaya gitmediklerine işaret eden Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik farklı uygulamalarımızla da desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Nebati, Emtia Borsası ve SPK tarafından şirketlere sağlanan kolaylık ve indirimlere de değindi.

Enflasyonla mücadele sürecinde, bugüne kadar attıkları çeşitli adımları anlatan Nebati, "2021 yılında salgının etkilerini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 154,2 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik. 2022 yılında da enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla vazgeçmiyoruz." dedi.

Nebati, gelecek dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı komitelerinde aldıkları kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Nebati, yakın zamanda selektif kredi politikasına yeni bir enstrüman daha ekleyerek ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uygun faizli ve uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunduklarını belirtti.

Vergi kanunlarında yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek pek çok düzenleme yaptıklarını anlatan Nebati, 6 aylık süreçte pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Nebati, şunları kaydetti:

"İşinize odaklanın, hedefiniz belli, bizler ekonomi yönetimi olarak odaklandık ve yürüyoruz, bu ülke yürümeye devam edecek. Bugün biz, geçmişteki gibi hantal, bürokratik engellerle vakit kaybeden ve küçük düşünen bir Türkiye değiliz. Küçükler debelenmeye devam etsin, büyükler vizyon sahibidir, büyük karar büyük kararlar alır. Türkiye büyük ülkedir. Tam tersine 2053 sonrasına dair vizyonumuz var. 2023 kapının açıldığı bir tarihtir. Attığı stratejik adımlarla Avrasya’daki liderliğini her geçen gün perçinleyen, elektrikli yeni nesil araçlar üretip uzay projeleri yürüten özgüvenli bir Türkiye’miz var. Ülkemizi kalkındırma, insanımızın refah seviyesini yükseltme yolunda bizler, hükümet olarak son 20 yılda nasıl ki her koşulda sizlerin yanında olmuş, önünüzü açmışsak yine aynı kararlılıkla sizleri her bakımdan desteklemeye devam edeceğiz. Beraber yürüyeceğiz. Kısa vadeli menfaatleri için, ekonomimizin tarihte görülmemiş başarılarını yok sayarak, bazı dönemsel verileri abartıp karamsar senaryolar yaymaya çalışanlara da sakın ha prim vermeyin. Bizler, birliğimiz ve azmimizle, bütün karamsar senaryoları dün olduğu gibi bugün de boşa çıkartarak yepyeni başarılara doğru beraberce yol almaya devam edeceğiz. Bizim birinci önceliğimiz milletimizin refahı ve evlatlarımızın güzel yarınlarıdır. Bu anlayışla yılmadan yorulmadan, istikametimizden asla sapmadan çalışmaya, ter dökmeye devam edeceğiz. İyimserlik rahmani, karamsarlık şeytani. Bu topluluk iyimserler topluluğu."