Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği’ni ziyaret etti.

Vali Davut Gül tarafından karşılanan Nebati, şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarete, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer ve diğer ilgililer eşlik etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz