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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

11.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği’ni ziyaret etti.

Vali Davut Gül tarafından karşılanan Nebati, şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarete, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer ve diğer ilgililer eşlik etti.

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