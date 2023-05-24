YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de otoyol projesini inceledi:

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de otoyol projesini inceledi:

24.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin trafik sıkışıklığı problemini çözeceğini ve seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğini söyledi.

Bakan Nebati, kentteki programları kapsamında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol şantiyesini ziyaret etti.

Nebati, burada projenin çalışmalarının başladığı Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hakkında Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Nebati, gazetecilere, projenin ilk etabındaki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Şu anda köprü imalatının başladığı bilgisini veren Nebati, bu otoyolun çok hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

Projenin Mersin için dönüm noktası olduğunu aktaran Nebati, "Vatandaşlarımızın özellikle yazın yaşadıkları trafik sıkışıklığı problemini çözecek ve aynı zamanda Mersin ve ülke ekonomisine ciddi katkıları sağlayacak. Bu proje yaklaşık maliyet itibarıyla 8,5 milyar lira ve 42 kilometresi ana gövde 11 kilometresi de 5 bağlantı yoluyla tamamlanmak üzere toplam 53 kilometre uzunluğunda projelendirilmiş şekilde başlamış durumda." diye konuştu.

Bakan Nebati, ilk etabın 5 köprülü kavşak, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 7 tünel, 1616 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, bir de bakım işletme tesisi olmak üzere devasa alan ve uzunluğu ifade ettiğini söyledi.

Projenin zaman ve enerjiye katkısına değinen Nebati, "Şu anda normalde seyahat süresi 45 dakika, fakat yazın özellikle de hafta sonlarında 2,5 saate çıkıyor. Seyahat süresini 18 dakikaya düşürerek hem zaman hem de ekonomiye ciddi bir şekilde maliyeti olan enerji konusunda da tasarrufta bulunmuş olacak." dedi.

Projenin birçok alana katkısı bulunacağını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Sadece şu 42 kilometrelik otoban ve bağlantı yollarıyla yıllık tasarrufu ülkemize 1 milyar lira civarında olacak. Böylelikle bölgedeki turizm, sanayi ve tarımın canlanmasının yanında Mersin Limanı ve Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da ulaşımında kolaylık sağlayarak büyük bir atılımı da gerçekleştirmiş olacağız. Mersin'imize ve ülkemize bu otoban hayırlısı olsun. Çok kısa bir süre içerisinde de hep birlikte açılışında bulunmak dileğiyle."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de yanan orman sahalarında bakım çalışmaları tamamlandıMersin’de yanan orman sahalarında bakım çalışmaları tamamlandı
Alanya’nın en güzel balkon ve en güzel bahçesi belli olduAlanya’nın en güzel balkon ve en güzel bahçesi belli oldu
Bir defada binlerce yumurta bırakıyor, hayvan ve insanın kanını emerken anestezi uyguluyorBir defada binlerce yumurta bırakıyor, hayvan ve insanın kanını emerken anestezi uyguluyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin Nureddin Nebati inceleme

Mersin Namaz Vakitleri 24 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:21
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:56
Yatsı
21:27

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Çarşamba

Acil eczanesi
Toroslar
Merkez eczanesi
Bozyazi
Mira eczanesi
Silifke
Hekimoğlu eczanesi
Akdeniz
Serap eczanesi
Tarsus
Bal eczanesi
Yenisehir
Coşar eczanesi
Erdemli
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.