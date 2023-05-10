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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:

10.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet etmeye geldiklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Mersin Midyatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek yöneticileri ve üyeleriyle görüşen Nebati, sonrasında AK Parti Mersin İl Gençlik Kollarınca, Roman vatandaşların yaşadığı Turgut Reis Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nin önünde düzenlenen "Gençlik Konserleri" etkinliğine katıldı.

Nebati, buradaki konuşmasında, hiçbir ayrım yapmadan çalıştıklarını, kente hizmet etmeye geldiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Roman vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Nebati, "Cumhurbaşkanı'mız sizi seviyor. Yörük, Roman, Kürt, Türk, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet etmeye geldik. Sizler bizim başımızın tacısınız." dedi.

Etkinlikte Tarık Mengüç'ün ardından sahne alan şarkıcı Kibariye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini dile getirdi.

Şarkıcı, konuşmasının ardından Bakan Nebati'nin istediği "Kim Bilir" adlı şarkıyı seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Nureddin Nebati Kibariye Tarık Mengüç

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