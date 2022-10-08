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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Siirt'te temaslarda bulundu

08.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Siirt'te temaslarda bulundu

SİİRT (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Nebati, Valiliği ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü.

Kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, Güres Caddesi'nde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafla sohbet eden Nebati, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti. Bir vatandaşa sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunan Nebati, çay bahçesinde tavla oynayan vatandaşları bir süre izledi.

Daha sonra Nebati, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde de partilerle buluştu.

Bakan Nebati'ye AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç da eşlik etti.

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Siirt Nureddin Nebati

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