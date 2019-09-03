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Hazır sezonu açılmışken balık alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

Yüksek oranda Omega-3, A, B, D vitaminleri ve protein içeren balık, dengeli beslenme noktasında en faydalı gıdalardan biri. Balık sezonu başladı ve yavaştan sofralarımızda hemen hemen her çeşidi de yerini alacak. Ancak balık alışverişine çıkmadan önce bilmeniz gereken önemli noktalar var.

Hazır sezonu açılmışken balık alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

Av sezonu açılmasıyla tezgahta balık çeşitleri de yerini almaya başladı. Peki balık satın almadan önce nelere dikkat etmeliyiz? İşte sizlere taze balık seçme konusunda 5 ipucu:

Alacağınız balığın etinin sert olması gerekir. Bunu balığa dokunarak test edebilirsiniz. Eti sert ise o balık tazedir.

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Derisi ve pulları parlak olmalıdır. Aynı zamanda pullarının kolayca kopmaması gerekir.

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Balığı suya koyarak da test edebilirsiniz. Taze balık suya konduğunda dibe çöker. Bayat balık ise suyun yüzeyine doğru çıkar.

Taze balığın karın kısmında fazla bir şişlik olmamalıdır.

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Taze balığın ağız kısmı kapalı olmalıdır ve kokusu rahatsız edici değil, deniz kokmalıdır.

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