Hazır sezonu açılmışken balık alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

Av sezonu açılmasıyla tezgahta balık çeşitleri de yerini almaya başladı. Peki balık satın almadan önce nelere dikkat etmeliyiz? İşte sizlere taze balık seçme konusunda 5 ipucu:

Alacağınız balığın etinin sert olması gerekir. Bunu balığa dokunarak test edebilirsiniz. Eti sert ise o balık tazedir.

Derisi ve pulları parlak olmalıdır. Aynı zamanda pullarının kolayca kopmaması gerekir.

Balığı suya koyarak da test edebilirsiniz. Taze balık suya konduğunda dibe çöker. Bayat balık ise suyun yüzeyine doğru çıkar.

Taze balığın karın kısmında fazla bir şişlik olmamalıdır.

Taze balığın ağız kısmı kapalı olmalıdır ve kokusu rahatsız edici değil, deniz kokmalıdır.





