Haziran yağışları ve serin hava çam balı üretiminde umutları artırdı

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla'da haziran ayındaki yağışlar ve havaların serin gitmesi, çam balı hasadında umutları artırdı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de, bu üretimin yüzde 80'inin ise Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını, bunların dışında 3 bin ailenin de Muğla'ya gezgin arıcı olarak geldiğini anlatan Şahin, Türkiye'deki kovanların yüzde 19'unun Muğla'da bulunduğunu kaydetti.

Şahin, Türkiye'nin, bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu belirterek, TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye'de yıllık 110 bin ton bal üretildiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs döneminde üretime devam ettiklerini aktaran Şahin, Trakya ve Konya'da ayçiçeği, Adana ve Şanlıurfa civarında narenciye, ayçiçeği ve pamuk, Ege'de çam, Doğu Anadolu'da yayla, Batı Karadeniz'de kestane balı üretimi yapıldığını dile getirdi.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle böcek olmadığı için kötü bir sezon geçirdiklerini ve 2-3 bin ton çam balı hasadı yaptıklarını anımsatan Şahin, bu yıl iyi bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

Şahin, çam balı üretiminin yoğun olduğu Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir'de yılda en az 3 defa bal hasadı yapıldığını vurgulayarak, haziran ayındaki yağışlar ve havaların serin gitmesinin umutları artırdığını söyledi. Şahin, "Çam balında şu an her şey olumlu gidiyor. Böceğin gelişimiyle ilgili herhangi bir sorun gözükmüyor. Temmuz ayının 15'ine kadar hava şartlarının böyle gitmesi gerekiyor. Marchelina (Basra böceği) gelişiyor." dedi.

Hava şartlarını sürekli takip ettiklerini ve bunu üreticilerle paylaştıklarını belirten Şahin, "Sam yeli çok eser ve yakıcı sıcaklar etkisini gösterirse böcek kabuk altında yanar ama şu anki gidişata göre endişeli değiliz. Bu yılki beklentimiz arıcılarımızın yoğun bir şekilde çam balı üretmesi. Üretim yapamazsak yılda 35-40 bin ton çam balını kaybediyoruz." diye konuştu.

Çam balında ilk hasadı ağustos ayı sonunda yapmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, bu dönemde iyi bir hasat geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

- "Hava şartları bal üretimini olumsuz etkiliyor"

Şahin, Türkiye'de bu yıl hava şartlarının bal üretimini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2021 yılında baharla yaz gerçekten birbirine karıştı. Orta ve Doğu Anadolu'da mevsimsel şartlardan dolayı şu ana kadar çok iyi derece bal üretimi gerçekleştirilemedi. Arılarımız geç gelişti ve baharda beklenen yağmurları alamadı. Özellikle Konya Platosu'nda çok mutlu olduğumuzu ifade edemiyorum. Umudumuz haziran ayında Anadolu coğrafyasında iyi yağmur alarak hasat yapmak. Özellikle Anadolu'nun yüksek yaylalarındaki beklentimiz halen devam ediyor. Yine ayçiçeği balında büyük bir beklentimiz var. Bu alanda da yoğun bir üretim kapasitesine sahibiz."

