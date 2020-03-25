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Hazırladıkları video sosyal medyada büyük beğeni topladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.İçişleri Bakanlığının Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Seyitgazi Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.Bu kapsamda Seyitgazi Kaymakamlığı, Seyitgazi Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Muhtarlar Derneğinden oluşan bu grup 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ivedi bir şekilde cevap vermek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başlayan grup, hazırladıkları video ile oluşumu duyuran "Vefa Sosyal Destek Grubu" videonun paylaşıldığı sosyal medyada ise vatandaşların taktirini kazanmış oldular.

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Seyitgazi Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Bu kapsamda Seyitgazi Kaymakamlığı, Seyitgazi Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Muhtarlar Derneğinden oluşan bu grup 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ivedi bir şekilde cevap vermek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başlayan grup, hazırladıkları video ile oluşumu duyuran "Vefa Sosyal Destek Grubu" videonun paylaşıldığı sosyal medyada ise vatandaşların taktirini kazanmış oldular. Görevliler, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve isteklerini not edecek, daha sonra alışveriş yapacak olan ekipler, vatandaşlara ürünlerini teslim edecek. 24 saat boyunca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hizmetinde olacak olan grup; 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerini veya Seyitgazi Kaymakamlığının Vefa Sosyal Destek Hattı: 0 539 434 00 26 numaralı telefonunu 7/24 arayarak yardım talebinde bulunabilecekler.

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