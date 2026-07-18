Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 - Bandırmaspor 1

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Bolu’da gerçekleştiren iki takım, Abant yolu üzerinde bulunan otelin sahasında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Bandırmaspor, 7. dakikada Kerem Dönertaş’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, Bandırmaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda oyunda dengeyi sağlamak isteyen Eyüpspor, aradığı golü 57. dakikada Hamza Akman ile buldu. Bu golle skor 1-1’e geldi.

Kalan bölümde iki takımın karşılıklı ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır