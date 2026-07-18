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Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 - Bandırmaspor 1

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor, oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 - Bandırmaspor 1

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Bolu’da gerçekleştiren iki takım, Abant yolu üzerinde bulunan otelin sahasında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 - Bandırmaspor 1 1

Maça hızlı başlayan Bandırmaspor, 7. dakikada Kerem Dönertaş’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, Bandırmaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda oyunda dengeyi sağlamak isteyen Eyüpspor, aradığı golü 57. dakikada Hamza Akman ile buldu. Bu golle skor 1-1’e geldi.

Kalan bölümde iki takımın karşılıklı ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bandırmaspor Eyüpspor
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