Samsunspor, Elliot Watt’ı 4 yıllığına kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp, daha önce İngiltere ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ve Salford City ile İskoçya temsilcisi Motherwell FC formalarını giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz Elliot Watt" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır