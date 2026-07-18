SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor, Elliot Watt’ı 4 yıllığına kadrosuna kattı

Samsunspor, orta saha oyuncusu Elliot Watt’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Samsunspor, Elliot Watt’ı 4 yıllığına kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp, daha önce İngiltere ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ve Salford City ile İskoçya temsilcisi Motherwell FC formalarını giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Elliot Watt’ı 4 yıllığına kadrosuna kattı 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz Elliot Watt" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Yüksek dünyaevine girdi! Fenerbahçe camiası nikahta buluştuİsmail Yüksek dünyaevine girdi! Fenerbahçe camiası nikahta buluştu
Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdüBeşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.