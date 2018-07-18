HAZIRLIK MAÇI | Fulham 0 - 3 Fenerbahçe (Maç özeti)

Fenerbahçe hazırlık maçında Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, İsviçre kampının son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile hazırlık maçında karşılaştı. Fransa'nın Thonon kentindeki Joseph Moynat Stadı'nda TSİ 18:00'de başlayan maça Fenerbahçe; Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Aatıf, Alper Potuk ve Giuliano 11'i ile çıktı.

Teknik direktörü Cocu, karşılaşmanın ikinci yarısına ise 3 değişik isimle başladı. Cocu, Volkan'ın yerine Kameni'yi, Hasan Ali'nin yerine İsmail'i, Isla'nın yerine Şener'i oyuna dahil etti. Hollandalı teknik adam mücadelenin 64'üncü dakikasında Aatıf'ın yerine Barış Alıcı'yı, Mehmet Topal'ın yerine Ozan Tufan'ı, 76'ncı dakikada Alper Potuk'un yerine Ferdi Kadıoğlu'nu, 84'üncü dakikada Eljif'in yerine Salih'i, Skrtel'in yerine Samed'i, 86'ncı dakikada İsmail'in yerine Serhat Kot'u sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin gollerini 28'inci dakikada Giulinao, 42'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım, 75'inci dakikada Ozan Tufan kaydetti.