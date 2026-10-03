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Hazırlık maçında Kayserispor Konyaspor'u tek golle geçti!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’e verilen milli arada Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Hazırlık maçında Kayserispor Konyaspor'u tek golle geçti!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Jean-Luc Dompe ve Mustafa Muhammed ilk 11’i ile başladı.

Hazırlık maçında Kayserispor Konyaspor u tek golle geçti! 1

İkinci yarıda Egemen Aydın (Atilla Saltı dk. 86), Ahmet Oğuz, Da Mata, Alpha Fofana, Tuncay Elgün, Mücahit İbrahimoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Yiğit Ötken, Ramazan Özkan, Emir Bars ve Arda Var görev aldı.

Hazırlık maçında Kayserispor Konyaspor u tek golle geçti! 2

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Kayserispor 84’üncü dakikada bulduğu gol ile öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Konyaspor
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