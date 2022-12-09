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Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

09.12.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında törenlerle anılıyor.

Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

"Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin ikinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın Tasavvuf Müziği Konseri verdiği program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Sema Ayin-i Şerifi" ile sona erdi.

"SEMA AYİN-İ ŞERİFİ" MEVLEVİLİĞİN FELSEFESİNİ YANSITIYOR

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içeriyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Hazreti Mevlana, kainatta canlı ve cansız tüm varlıkların bir dönüş içinde olduğunu ve bu dönüşün başı boş değil, Allah'ı zikrederek yapıldığını düşünerek, bu coşku ile sema ediyor.

Günümüze kadar Mevlevi zikri olarak süregelen sema, Cenabıhakk'a ulaşma gayesinin aracı olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlana Celaleddin-i Rumi ahmet özhan

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