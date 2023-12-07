Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Konya Büyükşehir Belediyesi Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki temasının "Vuslat Vakti" olduğunu anımsattı.

Mumcu, Hazreti Mevlana'nın sonsuz sevgi ve birlik mesajlarını daha yakından hissetme, yaşama ve paylaşma vakti olduğunu dile getirerek, "Onun sevgi dolu dünyasını yeryüzünde inşa ve daha geniş kitlelere ulaştırma vaktidir. Vuslat'ın 750. yıl dönümü dünyadaki savaşların, çatışmaların ve anlaşmazlıkların tesiri altındaki dünyamızı karanlık bir evren olmaktan kurtaran bugünümüze nur ve huzur eriştiren öğretisiyle Hazreti Mevlana'yı yeniden anmak ve anlatmak için bizlere fırsat sunmaktadır." diye konuştu.

Hazreti Mevlana'nın sadece bir coğrafyanın değil, tüm dünyanın manevi zenginliğine katkıda bulunan evrensel bir düşünür olduğunu vurgulayan Mumcu, Mevlana'nın öğretilerinin sevgi, hoşgörü, birlik ve barış temellerini attığını, insanlığa evrensel bir dille seslendiğini belirtti.

Mumcu, Hazreti Mevlana'nın şiirleri, sözleri ve tevazusunu yaşatmaya devam edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler arasında İstanbul'da Ayasofya Camisi'nde halkımızla, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla açık olarak gerçekleştirdiğimiz Mevlana Gülşeni'ne Davet etkinliğimiz etkisi açısından oldukça yüksek bir programdı. Program içeriğinde Hazreti Mevlana'nın vuslatının 750. yıl dönümü kapsamında yurt içi ve dışından 750 semazenin katılımıyla gerçekleştirilen muazzam bir sema mukabelesi yer aldı. Sahneleme teknikleri ve müzikal altyapı açısından oldukça yüksek teknoloji ve sanatsal altyapı imkanlarının kullanıldığı gösteri halkımızdan da yoğun ilgi görerek bakanlığımızın en prestijli projeleri arasında yer aldı."

Mumcu, Mevlevi düşüncenin ve yaşam biçiminin temel unsurlarıyla birçok inceliği bünyesinde barındıran ve bu öğretinin en güçlü aktarım araçlarından birinin de sema töreni olduğunu dile getirdi.

Mevleviliğin en önemli özelliklerinden semanın korunarak yaşatılmasının önemini vurgulayan Mumcu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız Mevlevi sema törenlerinin dünya çapında tanıtılması için birçok proje yürütmektedir. UNESCO İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Başyapıtları programı çerçevesinde 2005'te başyapıt olarak ilan edilen Mevlevi sema töreni Dışişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde 2008'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirasının Temsil Listesinde ülkemiz adına kayıt edilerek tüm dünyaya tanıtılmıştır." dedi.

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı Esin Çelebi Bayru da Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'ü "Mevlana Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Çelebi, "Hepimizi çok üzen deprem nedeniyle bazı programları iptal ettik. Türk milleti için zor bir sene oldu. Fakat bir süre sonra yaralarımızı sarıp maneviyata ihtiyacımız olduğunu düşünerek, belli programlar yapmaya başladık." dedi.

Toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da katıldı.

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bugün Şems-i Tebrizi Türbesi'nden Mevlana Müzesi'ne kadar gerçekleştirilecek "Vuslat Vakti" yürüyüşüyle başlayacak.

