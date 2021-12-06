Hazreti Mevlana'yı anma törenleri başlıyor

ABDULLAH COŞKUN - Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince icra edilecek sema ayin-i şerifleri için son hazırlıklar tamamlandı.

Öğretileri ile tüm dünyadan ilgi gören düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Allah ile buluşmak ve aşkı kucaklayıp bağrına basmak" ifadesiyle tanımladığı sema, görselliği ve estetiğiyle izleyenlerde büyük etki uyandırıyor.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince sergilenen sema törenleri, kente gelen yerli ve yabancı binlerce misafir tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Mevlana'nın "Fanilik içinde beka zevkini tatmak, Allah'ın sırrına aracısız ulaşmak, Allah ile buluşmak ve aşkı kucaklayıp bağrına basmak" ifadeleriyle tanımladığı sema, yüzlerce yıldır Mevlevilik ile özdeşleşmiş bir dini ritüel olarak gerçekleştiriliyor.

Estetiği ve görselliğinin yanında apayrı bir anlamı olan semada, semazenler bedeniyle dönerken kalbi ve diliyle de Allah'ı zikrediyor.

"Düğün gecesi, sevgililerin buluşma gecesi" anlamlarına gelen "Şeb-i Arus" dolayısıyla farklı din ve kültürlerden binlerce insanın bir araya geldiği Konya'da, 7-17 Aralık tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, günün belli saatlerinde sema töreni gerçekleştirecek.

Ahmet Özhan'ın ilahiler ve Mevlana'nın deyişlerini okuduğu törenlerde, semazenlerin özel kıyafetler ile sunduğu sema ilgiyle takip ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyesi semazenler, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki salonda son provalarını yaptı.

- "İki haftadır her gün prova yapıyoruz"

Son hazırlıklarla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, AA muhabirine, yıl içinde her cumartesi sema programı yaptıklarını söyledi.

Şeb-i Arus için ayrı bir hazırlık dönemleri olduğunu ifade eden Özçakıl, "Misafir sanatçılarımızla beraber 49 kişilik sanatçı kadrosu var. Gönüllü destek veren ehil arkadaşlarımızdan seçtiğimiz semazenler dışında kadrolu 11 semazen, 25 müzisyenimiz var. Provalarımızı Mevlana Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Son bir ayda provalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Özellikle iki haftadır her gün prova yapıyoruz. Provalarımız tamamladık, törenlere hazırız." dedi.

Bu yılki törenler, 7 Aralık'ta Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ve "İrfan Vakti" yürüyüşü ile başlayacak. Törenler, aynı gün Mevlana Müzesi'ndeki Gülbang Duası ile devam edecek, akşam da sema ayin-i şerifi icra edilecek.

Çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının kişisel performansları ve eserleriyle katılacağı Şeb-i Arus Programı, 17 Aralık'ta düzenlenecek sema ayin-i şerifi ile son bulacak.

