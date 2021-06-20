YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

20.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off karşılaşmaları yarın başlayacak.

Normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların mücadele edeceği play-off'ta maçlar, 21-29 Haziran tarihlerinde Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

Üç maç üzerinden oynanacak play-off'ta ilk turda 2 galibiyet alan kulüpler, yarı finale yükselecek.

Play-off çeyrek final maç programı şu şekilde:

Yarın:

11.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler

15.00 1907 Fenerbahçe-Bağcılar Belediyespor

17.00 Galatasaray-Gazişehir Gaziantep

22 Haziran Salı:

11.00 Yalova Ortopedikler-Beşiktaş HDI Sigorta

13.00 Bağcılar Belediyespor-1907 Fenerbahçe

15.00 Gazişehir Gaziantep-Galatasaray

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

23 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

11.00 1907 Fenerbahçe-Bağcılar Belediyespor

13.00 Galatasaray-Gazişehir Gaziantep

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Yarı final karşılaşmaları 24-26 Haziran, üçüncülük maçı ve final serisi ise 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Yarı final ve final mücadeleleri, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandıOrganize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazar

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:27
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazar

Aybala Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.