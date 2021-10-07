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HDP, Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu

07.10.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP, Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu

HDP, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.

Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

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