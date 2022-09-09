HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kadın Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim ittifakları tartışmalarına ilişkin, "Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP'yi siyasi malzeme haline getirmesin." dedi.

Buldan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında, gelecek seçimler için siyaset alanında tartışmaların yürütüldüğü ve bazı hesapların yapıldığını söyledi.

Kadınların dahil olmadığı hiçbir hesabın tutmayacağını ifade eden Buldan, "Kadın mücadelesini büyütmek üzerine kurulu olan ve bir kadın partisi olan HDP fikriyatıyla bu konuda açık tutum aldığımızı herkes bilsin. Cumhur İttifakı da bilsin Millet İttifakı da. Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP'yi siyasi malzeme haline getirmesin." diye konuştu.

Temel meselelerinin iktidarın sahiplerinin kim olacağının olmadığını dile getiren Buldan, "Bizim meselemiz bütün bu tarihsel hatalara ve suçlara karşı eşitlikten, barıştan, adaletten ve çözümden yana bir siyasi tutumun geliştirilmesi, bu değerleri esas alan yeni bir dönemin başlatılmasıdır. Açıkça ifade etmek gerekirse sistemin yüz yıllık hatalarıyla, tarihsel inkarla yüzleşme cesareti gösteremeyen, demokratik muhalefetin tamamıyla ortaklaşma cesareti ve iradesi göstermeyen hiçbir anlayış, çözüm gücü olamaz, gelecek vadedemez." ifadelerini kullandı.

Seçim ittifakları tartışmalarına değinen Buldan, "Emek ve Özgürlük İttifakımızı kamuoyuna deklare ettik. Bu ittifak, yüz yıldır izlenen politikalarla dışlanmış, inkar edilmiş, hakları gasbedilmiş bütün kesimlerin ortak ittifakıdır. Bu ittifak bütün ezilenlerin en güçlü temsiliyetidir. Stratejik bir demokrasi ortaklığı, mücadele ortaklığıdır. Kurucu ortaklıktır. Seçim sürecinde ve sonrasında da demokratik, özgürlükçü eşit ve ekolojik bir yaşamı kurmayı önümüze bir hedef olarak koymuş bulunmaktayız." değerlendirmesini yaptı.

