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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuştu:

08.05.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim mücadelemiz eşit bir yaşamı, sosyal bir adaleti ama aynı zamanda gerçek bir adaleti sağlayana kadar devam edecektir"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim mücadelemiz eşit bir yaşamı, sosyal bir adaleti ama aynı zamanda gerçek bir adaleti sağlayana kadar devam edecektir." dedi.

Partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuşan Buldan, HDP'nin barışı savunduğunu söyledi.

Buldan, "Bizim mücadelemiz eşit bir yaşamı, sosyal bir adaleti ama aynı zamanda gerçek bir adaleti sağlayana kadar devam edecektir. Biz bu ülkede kadınların da söz ve karar sahibi olması için, gençlerin söz ve karar sahibi olması için mücadele yürüten bir partiyiz. Bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Hiç kimsenin sefalet çekmediği, ülke kaynaklarının eşitçe dağıtıldığı bir Türkiye yaratmak istediklerini belirten Buldan, şunları söyledi:

"Geleceğimizde halklarımızın konuşacağı ve karar vereceği bir Türkiye yaratmak bizlerin elindedir. Biz bunu gerçekleştirirken elini tutmadığımız, yüreğine dokunmadığımız, kapısını çalmadığımız hiç kimseyi bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu ülke sefa sürenlerin değil, cefa çekenlerin ülkesi. Bu ülke mutlaka gelişip dönüştüğü ve mutlaka geleceğin yeniden yaratıldığı bir ülke haline gelene kadar da bu mücadelemiz devam edecek."

Bugünün Anneler Günü olduğunu anımsatan Buldan, "Ben de acılı bir anne olarak bu ülkede evlatlarını kaybeden, evlatlarına kavuşmak isteyen, evlat acısı çeken, yüreği evladına kavuşmakla yanan tüm annelerimizin, hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin bütün annelerinin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kongreye HDP il ve ilçe başkanları, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

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