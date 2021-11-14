YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Diyarbakır 3. Olağanüstü İl Kongresi'nde konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Diyarbakır 3. Olağanüstü İl Kongresi'nde konuştu:

14.11.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim mücadelemiz, demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak, kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin kendi geleceğini belirlediği demokratik bir sistemi kurmak içindir"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim mücadelemiz, demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak, kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin kendi geleceğini belirlediği demokratik bir sistemi kurmak içindir." dedi.

Buldan, Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin 3. Olağanüstü İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Buldan, partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kongrede yeni seçilecek partililere başarı dileyen Buldan, eşit ve özgür bir gelecek getirmek istediklerini ifade etti.

Buldan, "Bizim mücadelemiz eşitçe yaşayabileceğimiz, onurlu bir barışla örülen ortak geleceği kurmak içindir. Bizim mücadelemiz, demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak, kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin kendi geleceğini belirlediği demokratik bir sistemi kurmak içindir." diye konuştu.

2023 seçimlerinde Diyarbakır'ın önemine değinen Buldan, şunları kaydetti:

"Barışın yolu nasıl Diyarbakır'dan geçiyorsa 2023'ün yolu da mutlaka Diyarbakır'dan geçecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye halklarıyla oluşturacağımız büyük barış ittifakıyla mutlaka başaracağız. Güçlü demokrasiyi, en geniş demokrasi ittifakıyla mutlaka kuracağız. Kadınların özgürlüğünü en büyük kadın ittifakıyla gerçekleştireceğiz. Sosyal adaleti, hakça ve eşitçe yaşamı en büyük emek ittifakıyla buluşturacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Karacadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldıKaracadağ bölgesinde bisiklet turu, lav yolunda doğa yürüyüşü yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:09
İkindi
14:52
Akşam
17:16
Yatsı
18:34

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Tillo Eczanesi
Yenisehir
Üçkuyu Eczanesi
Yenisehir
Nur Eczanesi
Baglar
Duran Eczanesi
Baglar
Nudem Eczanesi
Baglar
Kiraz Çiçeği Eczanesi
Kayapinar
Okyanus Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.