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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı:

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.10.2020 19:29 | Son Güncelleme

"Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir. Bizim geleceği dönük güçlü bir demokrasi hedefimiz olmalıdır"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir. Bizim geleceği dönük güçlü bir demokrasi hedefimiz olmalıdır." dedi.

Sancar, bir otelde sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, dün HDP Diyarbakır İl ve merkez Yenişehir ilçe binalarına yönelik operasyonun demokratik siyasete yönelik saldırılar olduğunu öne sürdü.

Mücadeleye devam edeceklerini aktaran Sancar, belediyelere görevlendirmeleri eleştirdi.

Mecliste Kobani bahanesiyle çıkan olaylara ilişkin araştırma önergeleri verdiklerini ve reddedildiğini anlatan Sancar, "Bu konuda sorumluluk hem siyasi hem de hukuksal olarak iktidarıdır. Olaylarda 52 kişi katledildi. Bunların büyük bir bölümü HDP'liydi. Kim ne yaptıysa ve kim neden sorumluysa açığa çıkarmak için her türlü çalışmaya varız." diye konuştu.

Hedeflerinin güçlü bir demokrasinin inşası için çalışmak olduğunu ifade eden Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir. Bizim geleceği dönük güçlü bir demokrasi hedefimiz olmalıdır. Bugüne kadar temel sorunların çözümünü engelleyen, sorunların kangrenleşmesine yol açan zihniyet unsurlarını sorgulayabileceğimiz hedeflere yoğunlaşmaktır. Sadece son 5 yılı, 18 yılı, 40 yılı değil bence son 100 yılı değerlendirerek geleceğe yönelik hedeflerimizi geniş tartışmamız lazım. Bunu bütün demokrasi güçleri ve demokratlarla yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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