HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şırnak’ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi.

"Halk buluşması" toplantılarına katılmak üzere geldiği Şırnak'ta partisinin il başkanlığı önünde partililere seslenen Sancar, “Siz bizim gururumuzsunuz, onurumuzsunuz, gücümüzsünüz, inancımız ve irademizsiniz.” dedi

Şehir şehir gezdiklerini dile getiren Sancar, bütün yöneticilerle her gün ev ev dolaştıklarını, güçlerini halktan aldıklarını söyledi.

"Önümüzdeki dönemde kritik kararları alma dönemidir. Finalde neyi nasıl yapacağımızı ortaya koyacağımız halkımıza ilan etmemiz gerekiyor." diyen Sancar, “Yolumuz demokrasi, özgürlük, barış ve adalettir. Ülkenin her yerine demokrasi, özgürlük, eşitlik, gençlerin geleceği ve kadınların kendi belirledikleri yaşam biçimi arzuluyoruz." diye konuştu.

Programa DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekilleri ve partililer katıldı.

