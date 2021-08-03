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HDP MYK defteri Demirtaş'ı yalanlıyor

03.08.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP, 37 kişinin hayatı kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının sebebi olarak gösterilen MYK çağrısının yer aldığı iddia edilen "karar defterini" yaklaşık 7 ay sonra mahkemeye gönderdi - Karar defterinde, Kobani olaylarına yönelik alınan bir MYK kararının yer almadığı belirlendi - Selahattin Demirtaş, mahkemedeki savunmasında, Kobani olayları öncesi halkın sokağa çıkması için yapılan çağrının, MYK üyelerinin kararıyla alındığını iddia etmişti

TANJU ÖZKAYA - Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör olaylarının sebebi olarak gösterilen HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararının yer aldığı iddia edilen karar defteri, HDP tarafından mahkemeye gönderildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra bazı sanıkların ifadelerinde, Kobani olaylarının fitilini ateşleyen sokağa çıkma çağrısının MYK kararıyla alındığını belirtmesi üzerine mahkeme, 7 Ocak'ta MYK karar defterini HDP Genel Merkezi'nden istedi.

Partiye giden yazıda, MYK toplantısının nerede, ne zaman ve kimlerin katılımıyla yapıldığı bilgileri ile alınan kararların kaydedildiği defter ve tutanakların bir an önce dava dosyasına gönderilmesi talep edildi.

HDP'nin, aradan 6 ay geçmesine rağmen istenen belgeleri mahkemeye göndermemesi üzerine 25 Haziran'da görülen Kobani davasında, karar defteri ve toplantı tutanaklarının dava dosyasına gönderilmesi için yeniden ara karar kuruldu.

Bu kapsamda, 9 Temmuz'da ikinci kez HDP'ye gönderilen "acele" ibareli yazıda, daha önce de MYK tutanaklarının istendiği hatırlatılarak, bu belgelerin hemen dava dosyasına kazandırılması gerektiği vurgulandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yazıdan sonra HDP, 2 Ağustos'ta, 2014'e ait MYK karar ve zimmet defterlerini gönderdi. Mahkemeye ulaşan üst yazıda, belgelerin bir kısmının, 2015'te HDP Genel Merkezi'nde çıkan yangında hasar gördüğü belirtildi.

- Karar defterinde Kobani yok

Karar defteri kayıtlarına göre, Kobani olaylarından önceki son MYK toplantısı, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın başkanlığında 13 Ekim 2014'te yapıldı. Defterde, bu toplantıda, Konya il başkanının atamasının yapıldığına ilişkin kayıtlar yer aldı.

Kobani olaylarından sonraki ilk MYK toplantısı ise 27 Ekim 2014'te yapıldı. Bu toplantıda sadece MYK Üyesi Arife Köse'nin istifa dilekçesinin gündeme alındığı bilgisi kayıtlara geçirildi.

Karar defterinde, toplantıların yapıldığı tarihlerde, Kobani olaylarına ilişkin MYK üyelerince alınan bir kararın yer almadığı belirlendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. celsesinde, Kobani olayları öncesi halkın sokağa çıkması için yapılan çağrının, MYK üyelerinin kararıyla alındığını söylemişti.

Kobani olaylarının ilk günü olan 6 Ekim 2014'te HDP'nin resmi Twitter hesabında, "Halkımıza acil çağrı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kobane'de durum son derece kritiktir. İŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkımız sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İddianamede, Kobani olayları öncesinde yapılan HDP MYK toplantısına ilişkin şu tespit yer almıştı:

"Kobani olayları öncesi gerçekleştirilen MYK toplantısı ile ilgili beyanlar bir bütün olarak ele alındığında, sokak eylemleri zayıf ve yetersiz görüldüğünden sokak eylemlerinin şiddetlendirilmesi amacıyla MYK toplantısına terör örgütünün KCK Türkiye sözcülerinin de katıldığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket edildiği, Selahattin Demirtaş'ın savunmasından ve diğer şüphelilerin beyanlarından da anlaşılacağı üzere 6 Ekim 2014 saat 19.00 sıralarında söz konusu MYK toplantısının gerçekleştirildiği, bu faaliyetin beyanlarla sabit olduğu ancak Altan Tan isimli şüphelinin beyanından da anlaşılacağı üzere 'karar defterine' bu toplantının işlenmediği, gerçekleştirilen MYK toplantısının terör örgütü talimatları sonucunda yapılan bir toplantı olduğu anlaşılmıştır."

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