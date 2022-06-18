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HDP'nin Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı Buluşması İstanbul'da yapıldı

18.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Kurulduğumuz günden bugüne kadar, bu kadim topraklarda yaşayan herkesin, her inancın, her kimliğin ve her rengin, özgür ve eşit yurttaşlık temelinde kendilerini ifade edebileceği bir ortamın yaratılması için bu mücadelenin içerisinde olduk"

HDP'nin Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı Buluşması İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı Buluşması'na katıldı.

Beyoğlu'nda bir otelde yapılan programa HDP yöneticileri, bazı Alevi derneklerinin başkanları ve davetliler katıldı.

Buldan, burada yaptığı konuşmada, "Alevilere Eşit Yurttaşlık" kampanyasının startını Tunceli'de verdiklerini söyledi.

Alevi toplumunun görmezden gelindiğini öne süren Buldan, eşit yurttaşlık temelindeki hak taleplerine güçlü bir şekilde ses olmak istediklerini belirtti.

Alevilerin haklı mücadelesinde aynı yolda birlikte yürümek istediklerini anlatan Buldan, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar, bu kadim topraklarda yaşayan herkesin, her inancın, her kimliğin ve her rengin, özgür ve eşit yurttaşlık temelinde kendilerini ifade edebileceği bir ortamın yaratılması için bu mücadelenin içerisinde olduk. Bu mücadeleyi büyük bir onurla, büyük bir gururla yürüttüğümüzü de özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Buldan, katılımcıları 3 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek HDP 5. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

Sinevizyon gösterimi yapılan program, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

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