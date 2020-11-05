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HDP'nin eski Van il yöneticisi, terör örgütüne eleman ve erzak temininde bulunmuş

VAN HABERLERİ  | 05.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

Van'da HDP'nin eski il yöneticisi Yadişen Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı - Karabulak'ın terör örgütü PKK'ya eleman temini ile örgüt mensuplarına erzak ve lojistik sağladığı belirtilen kararda, sanığın sabit görülen eylemlerini belli bir hiyerarşi dışında gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği kaydedildi

Van'da, HDP'nin eski il yöneticisi Yadişen Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın terör örgütü PKK'ya eleman sağlama ile örgüt mensuplarına erzak ve lojistik temini noktalarında faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, örgütün istismarcı bir karakterinin olduğu ve istismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiği bildirildi.

Kararda, "özgürleşme" vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların, siyasi ve silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda faaliyetlerinde, kitlesel eylemlerde, bilgi toplamada ve eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı aktarıldı.

Terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grubun ise çocuklar olduğuna işaret edilen kararda, örgütün "gençlik yapılanması" aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı aktarıldı.

Kararda, ifadesine yer verilen PKK'lı terörist S.K, sanığın örgüte birçok eleman kazandırdığını, kırsal alanda bulunduğu sırada kendilerini ziyarete geldiğini, yanında getirdiği pastaları yediklerini anlattı.

Karabulak'ın terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği, örgüt mensuplarına erzak
ve lojistik temini noktalarında faaliyet yürüttüğü kaydedilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanığın sabit
görülen eylemlerini belli bir hiyerarşi dışında gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, örgüt
hiyerarşisi içinde hareket ettiği ve bu suretle üzerine atılı PKK/KCK silahlı terör örgütüne
üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır. Suçun
işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın
güttüğü amaç göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın ilgili maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İddianamede HDP'nin eski Van il "eş başkanı" olduğu belirtilen Yadişen Karabulak hakkındaki savcılık mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

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