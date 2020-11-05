HDP'nin eski Van il yöneticisi, terör örgütüne eleman ve erzak temininde bulunmuş

Van'da, HDP'nin eski il yöneticisi Yadişen Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın terör örgütü PKK'ya eleman sağlama ile örgüt mensuplarına erzak ve lojistik temini noktalarında faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, örgütün istismarcı bir karakterinin olduğu ve istismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiği bildirildi.

Kararda, "özgürleşme" vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların, siyasi ve silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda faaliyetlerinde, kitlesel eylemlerde, bilgi toplamada ve eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı aktarıldı.

Terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grubun ise çocuklar olduğuna işaret edilen kararda, örgütün "gençlik yapılanması" aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı aktarıldı.